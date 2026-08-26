السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال تناول الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك الرامي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده كافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.