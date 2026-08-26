قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة
أهمها عدم التمثيل بجثث العدو.. شيخ الأزهر يكشف أبرز أخلاقيات الحروب في الإسلام
ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين
من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة
شيخ الأزهر: من رحمة شريعة الإسلام إقرارها حرمة قتال من لم تبلغهم الدعوة
السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة
مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري
فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»
مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟
حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته
الجامعة العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في التجنيد والهجمات السيبرانية
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون نتنياهو على كبح عنف المستوطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

وقّعت فرنسا رسميًا عقد مشاركتها في معرض «إكسبو 2030 الرياض»، لتصبح بذلك أول دولة تستكمل إجراءات توقيع عقد المشاركة في الحدث العالمي المرتقب.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، في خطوة تعكس دعم فرنسا لاستضافة المملكة للمعرض وتعزز الشراكة السعودية-الفرنسية.

ويؤسس الاتفاق رسمياً لمشاركة فرنسا في إكسبو 2030 الرياض، بما يتيح لها المضي قدماً في استعداداتها وتحضيراتها، واستكمال مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بمشاركتها على مدى الأشهر الستة للمعرض، بما يشمل جناحها وتجربة الزوار والبرامج والعمليات التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض: "يُمثل توقيع عقد مشاركة جمهورية فرنسا في إكسبو 2030 الرياض كأول دولة توقع رسمياً عقد مشاركتها في النسخة القادمة من المعرض الدولي، محطة مهمة في مسيرة إكسبو 2030 الرياض، تعكس الزخم المتنامي لتأكيدات المشاركات الدولية. وتتمتع جمهورية فرنسا بتاريخ حافل من النجاحات خلال مشاركاتها في معارض إكسبو الدولية، ولديها إسهامات متميزة في مجالات الثقافة والابتكار وتقديم تجارب مميزة للزوار. ونتطلع إلى توطيد شراكة وثيقة مع الحكومة الفرنسية والشركة الفرنسية للمعارض خلال المرحلة المقبلة، وإلى رؤية طموحها يتجسد واقعاً ملموساً في الرياض عام 2030. إنها خطوة جديدة تقربنا من تحقيق طموحاتنا بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو الدولي، تجمع دول العالم وثقافاتها وأفكارها في الرياض عام 2030، وتترك إرثاً مستداماً يمتد أثره للعالم أجمع ما بعد فترة انعقاد الحدث".

من جانبه، قال جاك مير، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية للمعارض (COFREX): "يمثل إكسبو 2030 الرياض منصة عالمية استثنائية وحدثاً مرتقباً سنستعرض من خلاله إبداعات فرنسا وابتكاراتها وخبراتها أمام العالم. ونثمّن لإكسبو 2030 الرياض تخصيص موقع متميز ومساحة واسعة للجناح الفرنسي، بما يواكب طموحات مشاركتنا في هذا الحدث العالمي. ويقع الجناح الفرنسي ضمن منطقة "الكوكب"، ويحمل شعار "تحت سماء واحدة"، ويستند في تصميمه إلى أربعة عناصر رئيسية هي السماء والأرض والنار والماء. ونسعى من خلاله إلى تقديم تجربة ثرية وغامرة للزوار، وفي الوقت نفسه إتاحة المجال أمام الشركات الفرنسية لاستعراض خبراتها وقدراتها، لا سيما في مجالات حماية كوكبنا وتعزيز الاستدامة البيئية. ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى الإسهام في فتح مجالات أوسع للتواصل والتعاون والحوارات البنّاءة، بما ينسجم مع طموحات إكسبو 2030 الرياض. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي، وأن نوظف خبراتنا وإمكاناتنا بما يسهم في نجاح الحدث عندما يجتمع العالم بالرياض في عام 2030".

وتعكس هذه الخطوة التقدم المتواصل في الاستعدادات الجارية لاستضافة إكسبو 2030 الرياض، في أعقاب التوقيع مؤخراً على اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين في إكسبو 2030 الرياض بين المملكة العربية السعودية والمكتب الدولي للمعارض، وبالتوازي مع استمرار أعمال تطوير الموقع والاستعدادات التشغيلية.

وسيُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، تحت شعار "رؤية للمستقبل"، ليجمع على مدى ستة أشهر أكثر من 200 مشارك رسمي، ويستقبل 42 مليون زيارة متوقعة من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الأجنحة الوطنية والبرامج الثقافية والابتكار والتجارب التفاعلية، سيُتيح المعرض للدول والمنظمات استعراض رؤاها وطموحاتها وبناء شراكات فاعلة، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، بما يفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. ويمتد أثر إكسبو 2030 الرياض إلى ما بعد اختتام فعالياته، إذ من المخطط أن يتحول الموقع إلى قرية عالمية نابضة بالحياة، ومركز دائم للابتكار والمعرفة، بما يترك إرثاً مستداماً للرياض والمملكة والعالم والأجيال القادمة.

معرض «إكسبو 2030 الرياض» وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس فرنسا المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يتابع معدلات الإنجاز في ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة

ارشيفيه

مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث بالدقهلية

مدير تعليم مطروح

محافظ مطروح يعتمد قرار ترقيات العاملين بالتعليم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

بالصور

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد