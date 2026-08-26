حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته

أكدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس ، أن إقرار الاحتلال مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية، يمثل إمعانا في سياسته الاستيطانية الفاشية، الرامية إلى ابتلاع وسرقة المزيد من أراضينا، وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة.

وحذرت حماس في بيان لها ، من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي، وما يجري من تفريغ يومي لمناطق جديدة في الضفة الغربية، وسلبها مقومات الحياة، وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة.

وشددت الحركة، على أن كل هذه المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي أحقية أو سيادة على الأرض، ولن تجلب له أمنا أو استقرارا.

وقالت الحركة: إن مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض واقع الضم والتهجير ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته وتمسكه بأرضه وحقوقه، فشعبنا الذي واجه عقودا من الاحتلال والعدوان لن يفرط بأرضه، ولن تنجح جرائم الاحتلال وبطشه في اقتلاعه منها أو كسر إرادته.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء بالتنديد بهذا التوسع الاستيطاني الوحشي، والعمل على محاسبة الاحتلال ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإلزامه باحترام القوانين والقرارات الدولية.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز كل أشكال المقاومة، وتفعيل سبل المواجهة لإفشال هذا التغول الاستيطاني، فحماية الأرض مسؤولية جماعية، والتمسك بها خط الدفاع الأول عن حقوقه ومستقبل قضيته الوطنية.