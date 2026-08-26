رئيس مركز باريس للدراسات: الولايات المتحدة دخلت في مستنقع بسبب حرب إيران

قال الدكتور عادل الغول، رئيس مركز باريس للدراسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية، عندما دخلت الحرب على إيران في يوم 29 فبراير، أو في 28 فبراير، كانت كل حساباتها خاطئة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمر يتعلق بأنه بالإمكان إنهاء النظام الإيراني خلال فترة وجيزة، وأن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، وهذا الأمر حصل بالفعل، إذ إن إيران تعرضت لضربة موجعة في الأيام الأربعة الأولى، أدت إلى مقتل الصف الأول من القيادة، بما فيها المرشد، وكانت الأوضاع داخل إيران صعبة للغاية، وكانت توحي بأنه بالإمكان أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية مخططها، ولكن هذا لم يحصل.

أوضح أن إيران استطاعت العودة مرة أخرى، وكانت لديها بدائل عسكرية أيضًا، كما أن هناك دولًا وقفت إلى جانب إيران بشكل أو بآخر، ما أدى إلى صمودها، وبالتالي، عادت هذه الحسابات الخاطئة مرة أخرى إلى السيناريو المتوقع؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في إدارة هذه الحرب، ودخلت في مستنقع لا تستطيع الخروج منه حتى الآن، على الرغم من كل الضغوط، سواء الضغط العسكري في البداية، أو الضغط السياسي بعد ذلك، وأخيرًا الضغط الاقتصادي.