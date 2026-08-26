"أكسيوس": واشنطن لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران حاليًا

كشف مسؤولون أمريكيون لموقع /أكسيوس/، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أبلغ عددًا من نظرائه الأجانب خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، في ظل تقييم واشنطن للخيارات المتاحة للتعامل مع طهران.

وقال المسؤولون إن روبيو أوضح خلال مكالمات هاتفية مع مجموعة من نظرائه أن تركيز واشنطن سينصب بدلا من الضربات على وسائل ضغط أخرى، بما في ذلك مبادرة العقوبات التي أُعلن عنها هذا الأسبوع.

وبحسب المسؤولين، أشار روبيو خلال هذه المكالمات إلى سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية تجاه إيران تركز على تجنب العمل العسكري ضدها في الوقت الراهن، وزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال الحصار البحري الأمريكي وفرض عقوبات جديدة من وزارة الخزانة، بالإضافة إلى نقل أكبر قدر ممكن من النفط عبر المضيق إلى أسواق الطاقة العالمية.

وقال مسؤول أمريكي آخر لأكسيوس إنه من المتوقع أن تستمر هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، حيث قد يُعاد طرح خيار الحملة العسكرية مجددا.

وذكر موقع أكسيوس أن رسالة روبيو إلى وزراء خارجية العديد من الدول الحليفة تأتي في وقت تعتقد فيه الولايات المتحدة أنها تخنق إيران بالحصار البحري، بينما تنقل كميات متزايدة من النفط من مضيق هرمز. كما أنها مؤشر آخر على استياء ترامب من الحرب ورغبته في إنهائها، على الأقل في الوقت الراهن.