الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار، إلى جانب تطبيق نظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن الجديدة، بما يمنح المواطنين فرصة الحصول على مسكن ملائم دون الحاجة إلى تحمل أعباء التملك المباشر.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول سكنية أكثر مرونة، خاصة للشباب وحديثي الزواج، حيث تبدأ القيمة الإيجارية المتوقعة من 2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة و1500 جنيه في المحافظات، مع ربط قيمة الإيجار بدخل الأسرة، بما يقارب 25% من الدخل الشهري. ويشمل الطرح وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وسط ترقب للإعلان عن التفاصيل والشروط النهائية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحات لها لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

ما قيمة الإيجار في الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة؟.. مي عبد الحميد تكشف التفاصيل

أكدت أن الصندوق يستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، مع اختيار مجموعة من المدن لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى وجود طرح متنوع للوحدات في عدد كبير من المدن الجديدة.

وقالت إن القيمة الإيجارية للوحدات تبدأ من 2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة و1500 جنيه في المحافظات، على أن يتم تحديد الإيجار النهائي وفقًا لدخل المستفيد، بما يعادل نحو 25% من دخله الشهري.

إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا

وتابع أنه يستهدف الطرح مبدئيًا الشباب حديثي الزواج حتى 35 عامًا، بشرط ألا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا، وألا يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من وحدة مدعومة أو يمتلك وحدة سكنية.

مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن

أكدت أن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وقالت إن الوحدات التي تم تنفيذها في أكتوبر الجديدة شهدت تخصيص نحو 80 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الإعلان عن باقي الوحدات تباعًا وفقًا لخطط الطرح.

وتابعت أن الصندوق يستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، مع اختيار مجموعة من المدن لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى وجود طرح متنوع للوحدات في عدد كبير من المدن الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، إلى جانب طرح نحو 8500 وحدة بنظام الإيجار في عدد كبير من المحافظات.

توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين

وأكدت أن الإعلان عن طرح وحدات الإيجار سيبدأ أوائل الشهر المقبل، في إطار توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

