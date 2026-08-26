الداخلية تكشف تفاصيل حدوث مشادة كلامية بين عدد من الفتيات «يحملن جنسية إحدى الدول» وقائد دراجة نارية

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين عدد من الفتيات "يحملن جنسية إحدى الدول" وقائد دراجة نارية حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين من (طالبتين "يحملن جنسية إحدى الدول - إقامتهما سارية بالبلاد" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، أنه حال إستقلالهما إحدى السيارات حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية لخلافات حول أولوية المرور ، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

