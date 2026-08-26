عشاء عائلي يتحوّل إلى مجــ.زرة.. رجل أمريكي يقتل 8 من أقاربه بينهم 4 أطفال ويتخلّص من حياته

قتل رجل ثمانية من أقاربه، بينهم أربعة أطفال، خلال عشاء يوم الأحد في منزل بمدينة بيلينغز بولاية مونتانا الأمريكية قبل أن ينتحر، وفقًا لما صرح به متحدث باسم العائلة لوكالة أسوشيتد برس.

وحدّدت جينيفر ميرسر، التي أطلقت حملة تبرعات عبر الإنترنت للمساعدة في تغطية تكاليف الجنازة وغيرها من النفقات، والمخولة بنشر التفاصيل، هوية الضحايا بأنهم يمثلون أربعة أجيال من العائلة الممتدة، بدءًا من جدة في التسعينيات من عمرها وصولًا إلى فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها استجابت لبلاغ في المنزل مساء الأحد، وسمعت دويّ إطلاق نار قادم من الفناء الخلفي، قبل أن تلتهم النيران المنزل بالكامل.

وأكدت الشرطة وقوع عدة وفيات، من بينها شخص مصاب بطلق ناري أطلقه على نفسه.

وسمع ديفيد هيلر، أحد الجيران الذي يسكن على بعد ثلاثة منازل من المنزل، ما ظنه ألعابًا نارية بعد الساعة السادسة مساءً بقليل ولم يُعر هيلر اهتمامًا كبيرًا للضوضاء حتى اتصل به جار آخر ليحذره من إطلاق نار في نهاية الطريق المسدود.

ثم هرع هيلر إلى الخارج ليجد رجال الشرطة يحتمون خلف السيارات، وبعضهم يحمل بنادق طويلة، بينما تتصاعد أعمدة من الدخان الأسود من المنزل.