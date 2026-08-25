ترامب يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أي نية للتدخل في شؤون الكنديين الناطقين بالفرنسية أو استهداف لغتهم، واصفًا هذه الادعاءات بـ"الأكاذيب".

وقال الرئيس الأمريكي -في منشور بثه عبر حسابه على منصته الخاصة "تروث سوشيال"- "إنني لم اعتزم أبدًا التدخل في شؤون الكنديين الناطقين بالفرنسية. في الحقيقة، لم ترد هذه الفكرة السخيفة في ذهني أبدًا"، متهمًا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه من اختلق هذا الأمر في محاولة للحصول على دعم سياسي، بعدما فقده شعبيته بالكامل في مدينة كيبك.

كما أعرب عن تقديره ومحبته للفرنكوفونيين "المتحدثين بالفرنسية"من مواطني كندا.

يُشار إلى أن كارني أعلن تعليق المفاوضات مع واشنطن، موضحًا أن الإدارة الأمريكية قدمت مطالب في اللحظات الأخيرة تمس ثقافة وحقوق الناطقين بالفرنسية في كندا. وشملت هذه المطالب إلغاء شرط وضع ملصقات باللغتين الرسميتين على المنتجات الأمريكية وتقليل الدعم المقدم للإعلام الفرنكوفوني.

وجاء رد ترامب بالتزامن مع استعدادات مقاطعة كيبك (ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية) لانتخابات محلية؛ ولهذا اتهم كارني باستغلال هذه القضية لكسب ود سكان المقاطعة.