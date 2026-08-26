تجاوز الحدود الدولية .. قطر تهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بعد دخوله الأراضي السورية

طالبت قطر المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وذلك تعليقا على الدخول الغير شرعي لوزير الدفاع في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس إلى الأراضي السوري.

ووصفت قطر في بيان لوزارة الخارجية أمس الثلاثاء، دخول كاتس إلى الأراضي السورية، بأنه "غير شرعي" وتجاوز الحدود الدولية، مؤكدة أنه يشكل تعدياً سافراً على سيادة سوريا وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي.

ودعت الخارجية القطرية في بيانها، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وأكدت أن الدوحة تجدد دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.