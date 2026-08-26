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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال بيتيس يخطف فوزًا قاتلًا من فالنسيا في افتتاح الدوري الإسباني

ريال بيتيس وفالنسيا
ريال بيتيس وفالنسيا
محمد سمير

حقق فريق ريال بيتيس فوزًا ثمينًا على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة ندية واضحة بين الفريقين، حيث تبادل فالنسيا وريال بيتيس المحاولات الهجومية، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل أي أهداف خلال معظم فترات اللقاء.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح ريال بيتيس في خطف هدف الفوز بالدقيقة 83 عن طريق بابلو جارسيا، الذي استغل تمريرة حاسمة من فران جارسيا، وأسكن الكرة شباك أصحاب الأرض.

وحاول فالنسيا العودة في الدقائق الأخيرة وتدارك تأخره، إلا أن دفاع ريال بيتيس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق الضيف أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

ويمنح هذا الانتصار ريال بيتيس دفعة قوية في بداية الموسم، بعدما حصد ثلاث نقاط خارج ملعبه، بينما تلقى فالنسيا خسارة على أرضه في الجولة الافتتاحية، ليصبح مطالبًا بالتعويض خلال مبارياته المقبلة.

وأدار المباراة الحكم الإسباني جون أندر جونزاليس إستيبان، في مواجهة شهدت منافسة قوية بين الفريقين قبل أن يحسم ريال بيتيس النتيجة بهدف في الدقائق الأخيرة.

ريال بيتيس فالنسيا الدوري الإسباني افتتاح الدوري الإسباني

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