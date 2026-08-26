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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إذا واجهتكم مشكلة اتصلوا برئيس الوزراء .. نتنياهو ينشر رقم هاتفه للإسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

نشر رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما وصفه برقم هاتفه الشخصي، ودعا الإسرائيليين إلى التواصل معه لطرح أسئلتهم ومشاكلهم.

كانت هذه حيلة دعائية خلال موسم الانتخابات، وقد لاقت استجابة واسعة لدرجة أن حساب واتساب الخاص بالرقم تم حظره في غضون دقائق، وأصبح المتصلون يتلقون إشارة انشغال.

كما أثارت هذه الخطوة شكوكًا حول كونها خدعة لجمع بيانات الناخبين، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نتنياهو مع مستشاره المخضرم توباز لوك، الذي يسأل رئيس الوزراء عما إذا كان بإمكانه نشر رقم هاتفه. 

أبدى نتنياهو في البداية استغرابه قائلًا: "توباز، هل جننت؟" قبل أن يوافق.

قال نتنياهو: "أريد أن أسمع منكم. اقتراحاتكم، أسئلتكم، مشاكلكم. أريد أن أسمع، لذا اتركوا لي رسالة". 

وأضاف أنه لا يستطيع أن يعد بالرد على الجميع، لكنه سيرد على أكبر عدد ممكن من الناس.

وصلت مئات الرسائل والمكالمات في غضون دقائق، وتم حظر حساب واتساب المرتبط بالرقم ونشر لوك لاحقًا على حسابه في تويتر أن الحساب قد تم تعطيله بسبب كثرة المكالمات، وقال إن فريق نتنياهو يعمل على استعادته، موجهًا الناس إلى تطبيق تيليجرام في هذه الأثناء.

ورجّح البعض أن الرقم استُخدم للحصول على أرقام هواتف الناخبين. وتساءل المراسل السياسي لقناة كان، مايكل شيمش، عما إذا كان الرقم يخص نتنياهو أصلًا، وأشار على حسابه في تويتر إلى أن هذه العملية "ربما صُممت لجمع أرقام هواتف الناخبين المحتملين".

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