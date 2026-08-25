سعيد إمبابي يكشف أسباب قفزة الذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر ومشتريات البنوك المركزية

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة إي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الذهب استعاد بريقه مجددًا في الأسواق العالمية والمحلية ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر منذ منتصف مايو الماضي.

وأوضح إمبابي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الذهب شهد قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الأسبوع الأخير فقط من شهر أغسطس، بينما بلغت نسبة ارتفاعه خلال الشهر بالكامل نحو 15%، متأثرًا بتراجع الدولار وتثبيت الفائدة ومشتريات المؤسسات المالية الكبرى.

وأشار إمبابي إلى أن مشتريات البنوك المركزية شكلت المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات، قائلًا: "مشتريات البنوك المركزية وصلت لـ 290 طن خلال الربع الثاني من 2026 بزيادة سنوية حوالي 26%".

وأضاف موجهًا حديثه للمستثمرين والمتعاملين في السوق: "البنوك المركزية اشترت بنسبة زيادة عن السنة اللي فاتت بـ 62% خلال الربع الثاني"، مؤكدًا أن تبدد المخاوف بشأن رفع الفائدة على الدولار والاتجاه للتثبيت ساهم بشكل مباشر في دعم أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وعن تأثير التوترات الجيوسياسية، شدد المدير التنفيذي لمنصة إي صاغة على أن اعتياد الأسواق على الصراعات الممتدة قلل من تأثيرها المفاجئ، قائلًا: "أي حرب أمدها بيطول ومش بيعلن فيها منتصر صراحة أخبارها ما بقتش تؤثر على السوق". وأوضح أن ذلك ينطبق على الحرب الإيرانية الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت الأسواق أكثر ذكاءً وتأقلمًا مع الأحداث الممتدة، ما جعل الذهب يستجيب للعوامل الاقتصادية المباشرة بشكل أكبر من البيانات السياسية والتصريحات العسكرية.

وذكر أن هذه العوامل دفعت الأونصة للاقتراب من مستويات 4700 دولار عالميًا، بينما انعكس ذلك على السوق المحلي بتجاوز عيار 18 مستوى 6650 جنيهًا واقترابه من 7000 جنيه.

تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وأرجأ هذا التحرك المحلي أيضًا إلى تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه والتحرك فوق مستويات 50 جنيهًا، مما أبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة بالتوازي مع الصعود العالمي.