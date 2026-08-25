أخبار التوك شو| تفاصيل معرض «أهلاً مدارس».. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تخفيضات تصل إلى 40%.. تفاصيل معرض «أهلاً مدارس» لتخفيف أعباء العام الدراسي



مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية من الأدوات والملابس والحقائب والمستلزمات المدرسية، وهو ما يدفع الدولة إلى التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة.

وكشف الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل معرض «أهلاً مدارس» ونسب التخفيضات المتاحة، مؤكدًا أن المعرض يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الطلاب بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.



البكالوريا.. تفاصيل النظام الجديد وفرص امتحانية لتخفيف الضغط على الطلاب



مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا، تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريجيًا تفاصيل النظام الجديد وآليات الدراسة والتقييم والامتحانات، في إطار توجه يستهدف تخفيف الضغوط عن طلاب المرحلة الثانوية، وتطوير المناهج لتصبح أكثر ارتباطًا بمتطلبات العصر وسوق العمل.

البكالوريا تطبق على عامين



أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا يُطبق على عامين دراسيين، موضحًا أن الطالب في الصف الثاني الثانوي يدرس 4 مواد دراسية فقط، بينما يدرس في الصف الثالث الثانوي مادتين، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.



نائب: أصحاب المعاشات المتضررين من تأخر الصرف يستحقون تعويضات

تتواصل أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، وسط شكاوى متزايدة من صعوبات تواجه أصحاب المعاشات بسبب مشكلات مرتبطة بالسيستم الجديد.

وفي الوقت الذي يطالب فيه أعضاء بمجلس النواب بسرعة إنهاء الأزمة، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عن أحقية المتضررين في الحصول على تعويضات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم.

مواطنون ينتظرون معاشاتهم منذ 10 أشهر



أكد إيهاب منصور أن أزمة صرف المعاشات ما زالت قائمة، رغم الوعود السابقة بحل المشكلات، مشيرًا إلى وجود مواطنين خرجوا على المعاش منذ نحو 10 أشهر ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.



59 جنيهًا في المزرعة.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للكيلو

تترقب أسواق الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسعار مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة تربية الدواجن.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المنتجون للحفاظ على استمرار الإنتاج، كشف رئيس شعبة الدواجن عن السعر العادل للدواجن والبيض، محذرًا من تداعيات استمرار البيع بأقل من التكلفة، ومشيرًا إلى احتمالات زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة.

59 جنيهًا سعر الدواجن داخل المزرعة

وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.



رسالة مهمة من تنظيم الاتصالات للمواطنين بشأن الشكاوى

في ظل تزايد اعتماد المواطنين على خدمات المحمول والإنترنت في مختلف تفاصيل الحياة اليومية، تظل شكاوى ضعف الشبكات وانقطاع الخدمات وارتفاع الأسعار وسرعة انتهاء الباقات من أبرز المشكلات التي تواجه المستخدمين.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حصيلة التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا تحقيق معدلات مرتفعة في حل المشكلات وسرعة الاستجابة لها.

141 ألف شكوى خلال 6 أشهر

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى نحو 141 ألف شكوى خلال الأشهر الستة الماضية، وتمكن من حل نحو 97% منها.

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل



تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود، وسط تساؤلات حول العوامل التي تستند إليها اللجنة عند تقييم تكلفة البنزين والسولار.



وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن تحديد الأسعار لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.



أسعار النفط العالمية

وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة «المحور»، أن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن أي تحركات في أسعار النفط بالأسواق العالمية يمكن أن تنعكس على تكلفة المنتجات البترولية، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.



مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير المنظومة وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

مدبولي: نستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، بما يسهم في تحسين تجربتهم التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية.

وقال مدبولي إن الدولة تستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، والعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المنظومة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر التعليمية على المستوى الإقليمي والدولي.



تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة

تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية.

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة على أغلب المناطق.



الذهب بيغلى بوتيرة أقل.. الشعبة تعلن مفاجأة للمواطنين

تشهد أسواق الذهب تحركات متواصلة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية الدولية على المعدن الأصفر، وفي مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تختلف وتيرة تحرك الأسعار في السوق المصرية وفقًا لمستويات الطلب والمعروض.

قرارات الفيدرالي تحرك أسعار الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية تلعب دورًا مؤثرًا في حركة أسعار الذهب بالأسواق.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.89 جنيه

سعر الشراء: 50.75 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.37 جنيه

سعر الشراء: 59.21 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.35 جنيه

سعر الشراء: 69.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.55 جنيه

سعر الشراء: 13.51 جنيه.



من 100 إلى 180 جنيهًا للكيلو.. أسعار حلاوة المولد بالجيزة



يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف، وتتجه أنظار المواطنين إلى أسعار حلاوة المولد، التي شهدت تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق والمنتجات المختلفة، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل.

وأوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الزيادات الحالية تأتي في إطار الارتفاع العام الذي شهدته أسعار العديد من السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي.

أسعار حلاوة المولد بين 100 و180 جنيهًا للكيلو



قال المهندس أسامة الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن أسعار حلاوة المولد في بعض المناطق بمحافظة الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن الأسعار تختلف وفقًا لنوعية المنتجات، حيث توجد أنواع شعبية وأخرى فاخرة، كما تختلف التكلفة بحسب المكونات المستخدمة في تصنيع الحلوى.