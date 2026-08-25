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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب: أصحاب المعاشات المتضررين من تأخر الصرف يستحقون تعويضات

المعاشات
المعاشات
البهى عمرو

تتواصل أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، وسط شكاوى متزايدة من صعوبات تواجه أصحاب المعاشات بسبب مشكلات مرتبطة بالسيستم الجديد.

وفي الوقت الذي يطالب فيه أعضاء بمجلس النواب بسرعة إنهاء الأزمة، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عن أحقية المتضررين في الحصول على تعويضات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم.

مواطنون ينتظرون معاشاتهم منذ 10 أشهر

 

أكد إيهاب منصور أن أزمة صرف المعاشات ما زالت قائمة، رغم الوعود السابقة بحل المشكلات، مشيرًا إلى وجود مواطنين خرجوا على المعاش منذ نحو 10 أشهر ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

المعاشات
المعاشات

وأوضح أن الأزمة لم تقتصر على حالات فردية، حيث تلقى مئات الشكاوى من مواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يعمل على إرسال هذه الشكاوى إلى مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات.

معاناة كبار السن وذوي الهمم

 

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى تلقيه رسائل وصفها بالمؤلمة من أصحاب المعاشات، مستشهدًا بحالة مواطن من المنوفية ومن ذوي الهمم اضطر إلى التنقل بين المحافظات لاستكمال إجراءات صرف معاشه.

المعاشات
المعاشات

وأوضح أن المواطن شكا من صعوبة الانتقال بسبب حالته الصحية، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات وعدم تحميل أصحاب المعاشات أعباء إضافية.

مواطن فوجئ بإبلاغه أنه «متوفى»

 

وكشف منصور عن واقعة أخرى وصفها بالغريبة، موضحًا أن أحد المواطنين توجه لصرف معاشه، لكنه فوجئ بإبلاغه من الموظف بأنه مسجل على النظام باعتباره متوفى، رغم وجوده أمام الموظف.

وأضاف أنه تدخل لحل المشكلة، وتمكن المواطن بالفعل من صرف معاشه بعد معالجة الخطأ.

تعويضات للمتضررين من تأخر المعاشات

 

وأكد النائب إيهاب منصور أن المواطنين الذين تعرضوا لمشكلات بسبب تأخر صرف معاشاتهم لهم الحق في الحصول على تعويضات من هيئة التأمينات والمعاشات.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسة لجنة القوى العاملة مع هيئة التأمينات والمعاشات على صرف التعويضات للمتضررين دون الحاجة إلى تقديم طلب من المواطن.

التعويض من تاريخ الخروج على المعاش

 

ولفت إلى أن احتساب التعويض يجب أن يكون من تاريخ الخروج على المعاش، وليس من تاريخ إدراج بيانات المواطن على السيستم الجديد.

وشدد على أن حق المواطن يبدأ منذ استحقاقه للمعاش، وبالتالي لا يجوز ربط التعويض بتاريخ تسجيل البيانات على النظام.

مطالب بسرعة حسم الأزمة

 

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن هيئة التأمينات لم ترد حتى الآن على مجلس النواب بشأن آلية صرف التعويضات للمتضررين دون مطالبتهم بتقديم طلبات.

وطالب بسرعة حسم الملف وإنهاء معاناة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن المعاش حق للمواطن، وأن استمرار تأخر صرفه يفرض ضرورة التحرك العاجل لمعالجة مشكلات النظام الجديد وتعويض المتضررين.
 

المعاشات صرف المعاشات أصحاب المعاشات

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