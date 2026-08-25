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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يونيسف مصر تختار لينا صوفيا لدعم قضايا الأطفال والشباب

الفنانة لينا صوفيا
الفنانة لينا صوفيا
أوركيد سامي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» اختيار الفنانة الشابة لينا صوفيا لتكون داعمة لقضايا الأطفال والشباب، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من حضورها وتأثيرها لدى الأجيال الجديدة، وتسخير صوتها ومنصاتها الرقمية في التوعية بحقوق الأطفال، ودعم القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم.


ومن خلال دورها الجديد، من المنتظر أن تساهم لينا صوفيا في دعم جهود التوعية بعدد من القضايا التي تحظى باهتمام المنظمة، وتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم، إلى جانب تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية والتعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً.

ومن جانبها، تمثل مشاركة لينا صوفيا في هذه المبادرة خطوة جديدة في مسيرتها، حيث تتيح لها استخدام حضورها الفني والجماهيري في دعم أهداف إنسانية ومجتمعية، والمساهمة في نشر رسائل إيجابية بين متابعيها، خاصة من فئة الشباب.

ومن المنتظر أن يشهد التعاون خلال الفترة المقبلة عدداً من الأنشطة والمبادرات التوعوية التي تجمع بين لينا صوفيا ويونيسف مصر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، وتحويل تأثير الفنانة عبر منصاتها الرقمية إلى وسيلة لنشر الوعي وتشجيع المتابعين على التفاعل مع القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال ومستقبل الأجيال الجديدة.

الفنانة لينا صوفيا اخبار الفن نجوم الفن

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