العرض في ذكرى رحيله الخمسين.. تفاصيل مسرحية غنائية ضخمة عن عبد الحليم حافظ

أعلن المنتج مدحت العدل عن تفاصيل إطلاق مسرحية غنائية استعراضية ضخمة تتناول مسيرة العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ"، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الكاتب والمنتج د. مدحت العدل و المنتجة آية العدل والمخرج أحمد فؤاد الذي سيتولى إخراج المسرحية في ثاني تعاون لهما معا في مسرحية غنائية.

وقد شهد المؤتمر الصحفي، الكشف عن الخطوط العريضة للمشروع، حيث استعرض القائمون على العمل رؤيتهم الفنية لتقديم هذه الشخصية الأيقونية للجمهور.

وخلال المؤتمر تم الكشف عن المسرحية الغنائية سيتم عرضها بعد رمضان المقبل، وهي من كتابة د.مدحت العدل وستتضمن أغاني من تأليفه. ومن المقرر أن يتم الكشف لاحقاً عن فريق العمل والموهبة الفنية التي ستجسد شخصية العندليب الأسمر.

ويهدف العمل الجديد إلى تقديم محطات مهمة من حياة عبد الحليم حافظ بأسلوب مسرحي معاصر .