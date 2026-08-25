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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 100 إلى 180 جنيهًا للكيلو.. أسعار حلاوة المولد بالجيزة

حلاوة المولد
حلاوة المولد
البهى عمرو

يحتفل المسلمون  بالمولد النبوي الشريف، وتتجه أنظار المواطنين إلى أسعار حلاوة المولد، التي شهدت تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق والمنتجات المختلفة، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل.

 وأوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الزيادات الحالية تأتي في إطار الارتفاع العام الذي شهدته أسعار العديد من السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي.

أسعار حلاوة المولد بين 100 و180 جنيهًا للكيلو

حلاوة المولد
حلاوة المولد

قال المهندس أسامة الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن أسعار حلاوة المولد في بعض المناطق بمحافظة الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن الأسعار تختلف وفقًا لنوعية المنتجات، حيث توجد أنواع شعبية وأخرى فاخرة، كما تختلف التكلفة بحسب المكونات المستخدمة في تصنيع الحلوى.

ارتفاع المحروقات والنقل يرفع التكلفة

 

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن ارتفاع أسعار حلاوة المولد يأتي نتيجة الزيادة التي شهدتها تكاليف الإنتاج والتشغيل، ومن بينها أسعار المحروقات والنقل والمرتبات وغيرها من المصروفات.

وأكد أن هذه العوامل تنعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك، خاصة مع اختلاف تكاليف الإنتاج من منتج إلى آخر.

العلبة المشكلة ليست دائمًا أوفر

 

وأوضح الشاهد أن شراء علبة مشكلة من حلاوة المولد لا يعني بالضرورة الحصول على سعر أقل، موضحًا أن العلبة تضم أنواعًا مختلفة من الحلوى، ولكل نوع تكلفة مختلفة.

وأشار إلى أن بعض المنتجات تحتوي على المكسرات أو الملبن، بينما تعتمد أنواع أخرى على السمسمية أو السودانية، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للعلبة.

السكر
السكر

لماذا لم يؤثر انخفاض السكر على الأسعار؟

 

وعن تراجع أسعار السكر وعدم انعكاس ذلك بشكل واضح على أسعار حلاوة المولد، أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن السكر يمثل عنصرًا واحدًا فقط من عناصر تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن سعر السكر تراجع بنحو جنيهين، في حين ارتفعت في المقابل تكاليف أخرى مرتبطة بالإنتاج والتشغيل، وهو ما حد من تأثير انخفاض سعر السكر على السعر النهائي للمنتج.

أماكن حافظت على أسعار العام الماضي

وأكد الشاهد أن هناك بعض الأماكن التي لم ترفع أسعار حلاوة المولد مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن تراجع الطلب يدفع بعض المنتجين إلى تقليص هامش الربح والحفاظ على الأسعار، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

زيادة لا تتجاوز 10% في بعض المنافذ

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الزيادة في أسعار الأنواع الشعبية بالمنافذ التابعة للمجمعات التموينية ووزارات الداخلية والدفاع وغيرها لا تتجاوز 10%.

وأكد أن نسبة الزيادة البالغة 20% ليست قاعدة عامة تنطبق على جميع منتجات حلاوة المولد، مشيرًا إلى وجود تفاوت في الأسعار وفقًا لنوع المنتج ومكان البيع وتكلفة التصنيع.

المولد النبوي حلاوة المولد أسعار حلاوة المولد

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