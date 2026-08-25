محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تواجد عدد من نجوم الفن والوسط السينمائي، للمشاركة في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.



وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للمنتج عصام شعبان وشقيقيه هشام وحسام شعبان، تعبيرًا عن مشاركتهم الأسرة أحزانها، وفي مقدمتهم محمد هنيدي وأحمد صفوت.





نشر المنتج عصام شعبان تعليقا قبل ساعات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والدته بعد صراعها مع المرض.



وقال عصام شعبان : إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مرضها في ميزان حسناتها، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.. سيتم تشييع جثمانها بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة عقب صلاة العصر، بعدها يتم دفن الجثمان في مقابر طريق السويس.