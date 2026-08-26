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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الشباب والرياضة» تكشف تفاصيل واقعة هروب زياد حجاج من بعثة منتخب مصر للمصارعة

زياد حجاج لاعب المصارعة
زياد حجاج لاعب المصارعة
محمود محسن

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل واقعة اختفاء لاعب المصارعة المصري زياد حجاج خلال وجوده مع بعثة المنتخب في سلوفاكيا.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الوزارة تحركت فور علمها بالواقعة، وحررت محضرًا رسميًا، وتبين انتقال اللاعب من سلوفاكيا إلى التشيك، وهو ما استلزم حصوله على جواز سفره بالمخالفة للوائح التي تقضي باحتفاظ البعثة بجوازات سفر اللاعبين حتى العودة إلى القاهرة.

وتابع أن الوزارة تحقق في كيفية حصول اللاعب على جواز سفره، مع مراجعة جميع الإجراءات والمستندات الخاصة بالبعثة، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة من المسئولين، ستتم إحالتهم للتحقيق.

الحصول على جنسية أخرى

وشدّد الشاذلي على أن الأولوية حاليًا هي الاطمئنان على سلامة اللاعب وكشف ملابسات الواقعة، موضحًا أن مغادرته مصر بهذه الطريقة لا تمنحه تلقائيًا حق الحصول على جنسية أخرى وتمثيل دولة جديدة رياضيًا.

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة زياد حجاج التشيك سلوفاكيا

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