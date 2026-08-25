القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانع محتوى لقيامة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإتيان بحركات وألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية ، وكذا إستجداء رواد مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على أموال منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ،وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





