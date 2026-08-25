هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول فيه: "ما الحكم الشرعي في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة، مثل مسجد سيدنا الحسين أو السيدة نفيسة، وهل تجوز الصلاة فيها؟".

ما الحكم الشرعي في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيوينة، اليوم الثلاثاء، أن الأصل العام في الشريعة أن الأرض كلها صالحة للصلاة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، ما دام المكان طاهرًا وخاليًا من النجاسة، لأن طهارة موضع الصلاة من شروط صحتها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قد يُفهم منها عند البعض منع الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، لكن جمهور العلماء أوضحوا أن المقصود هو من يتخذ القبر معبودًا أو يتوجه إليه بالصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الفهم مرتبط بما كان يفعله غير المسلمين من التوجه إلى القبور وعبادتها من دون الله، وهو ما لا يفعله المسلم، إذ إن المسلم موحد لله سبحانه وتعالى، لا يسجد إلا له ولا يصلي للقبر أو عليه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة صحيحة على قول جماهير العلماء، طالما أن المصلي يتوجه بصلاته إلى الله وحده، ولا يقصد القبر، مع مراعاة ألا تكون الصلاة فوق القبر أو إليه، التزامًا بآداب الشريعة.