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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبدالحفيظ يُوجّه 4 رسائل للاعبي الأهلي: شخصية الأحمر وروح الجماعة طريق الانتصارات

مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
محمد سمير

وجّه سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عددًا من الرسائل المهمة إلى لاعبي الفريق خلال جلسة ودية، مؤكدًا ضرورة التحلي بشخصية القلعة الحمراء والعمل بروح الجماعة، من أجل مواصلة المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير.

وشدّد عبدالحفيظ خلال حديثه مع اللاعبين على أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب دائمًا إظهار الشخصية القوية داخل الملعب، وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصارات، خاصة أن جماهير النادي تنتظر من الفريق الكثير خلال الموسم الحالي.

وأكد مدير الكرة السابق بالأهلي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع اللاعبين، مشددًا على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، وأن يكون هدف الفريق واحدًا داخل وخارج الملعب.

كما طالب عبدالحفيظ اللاعبين بتقديم المستوى الذي يليق باسم الأهلي وتاريخه، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تستحق رؤية فريق يقاتل في كل مباراة ويقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز.

وشدّد عبدالحفيظ على أن تحقيق الانتصارات يمثل الحد الأدنى لما يجب أن يقدمه لاعبو الأهلي لجماهيرهم، في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه الفريق باستمرار.

وتضمّنت رسائل عبدالحفيظ للاعبي الأهلي أربع نقاط رئيسية، جاء أبرزها:

  • التحلي بشخصية الأهلي والعمل بروح الجماعة.
  • ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد.
  • تقديم الأداء الذي يليق بالنادي وجماهيره التي تستحق الكثير.
  • الفوز في المباريات هو أقل واجب يمكن تقديمه للجماهير.

وتأتي رسائل سيد عبدالحفيظ في ظل أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للأهلي، مع استمرار منافسات الموسم، وحاجة الفريق إلى الحفاظ على تركيزه وشخصيته من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

الأهلي سيد عبدالحفيظ رسائل للاعبي الأهلي

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