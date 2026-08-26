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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفل سقط من عربة كارو في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى عربة كارو أمام منزل أسرته، واصطدامه بالجزء الحديدي الموجود بمقدمة العربة، لتفشل محاولات إنقاذه ويفارق الحياة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول طفل في العقد الأول من العمر إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة، عقب تعرضه لحادث سقوط من أعلى عربة كارو، بدائرة مركز البلينا.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول الطفل إلى المستشفى جثة هامدة، وبسؤال والدته، في العقد الثالث من العمر، وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها أعلى عربة كارو خاصة بالأسرة.

كانت متوقفة أمام المنزل، انزلقت قدمه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه وصدره بالجزء الحديدي الموجود بمقدمة العربة.

وأضافت والدة الطفل أن الاصطدام تسبب في إصابته بإصابات بالغة، أدت إلى وفاته، مؤكدة أن الواقعة حدثت بصورة عرضية أثناء لهو نجلها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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