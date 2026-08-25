محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد العارف بالله

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء اشرف عبد المالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمسجد العارف بالله.

بحضور العميد أ.ح وائل ابو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية.

وعدد من وكلاء الوزارات، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من إحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ مصطفى بحر.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.