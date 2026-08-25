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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تسريع التصالح.. والتصدى الحاسم للتعديات المستحدثة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإسراع فى إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، بالتوازى مع التصدى الحاسم للتعديات المستحدثة على الأراضى أملاك الدولة أو الزراعية أو البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذي بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إعداد تقرير دورى يعرض بكل جلسة للمجلس التنفيذى يتضمن حصر طلبات التصالح بكافة المراكز التكنولوجية، وموقف كل طلب ونسب الإنجاز مقارنة بالجلسة السابقة، بما يتيح قياس الأداء الفعلى ورصد المعوقات والتدخل الفورى لحلها.

تيسيرات للمواطنين وتكثيف التوعية المجتمعية لتسريع التصالح : 

ووجه لاشين رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التوعية لحث المواطنين على التقدم للتصالح، مع تقديم كافة التسهيلات داخل المراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات وإنهائها فى أسرع وقت، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين والتعامل معهم بصورة لائقة تضمن سهولة حصولهم على الخدمات.

المتغيرات المكانية.. رصد فورى وإزالة حاسمة 

شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة فحص كافة الحالات المرصودة على منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مؤكدًا عدم السماح باستحداث أى تعديات جديدة ، موجهاً بإستغلال فعاليات الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والمقرر انطلاقها نهاية الشهر الجارى، لتكثيف أعمال الإزالة والتعامل الحاسم مع الحالات المستهدفة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

متابعة مستمرة من القيادة السياسية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ملفى التصالح والمتغيرات المكانية يحظيان باهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومتابعة متواصلة من رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بما يستهدف سرعة الإنجاز، واسترداد حقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار القانونى للمواطنين.

تسعى محافظة أسوان لتكثيف الجهود لتيسير إجراءات التصالح للمواطنين الجادين ، والتصدى بلا تهاون للتعديات المستحدثة، حفاظًا على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ودعمًا لمسيرة التنمية.

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