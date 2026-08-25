مستشارة الأمن القومي الأمريكي لصدى البلد: تهديدات إيران تستهدف شخصيات أمريكية وإسرائيلية

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه على علم بمقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، ويبدو أنه يتضمن تهديدًا لحياة بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن الجهاز يحقق في أي مادة يمكن اعتبارها تهديدًا للأشخاص المشمولين بحمايته. وقال المتحدث باسم الجهاز نيت هيرينغ إن تفاصيل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحماية لا يمكن مناقشتها لأسباب أمنية.

وفي تعليقها على طبيعة هذه التهديدات، قالت إيرينا تسوكرمان، مستشارة الأمن القومي الأمريكية، إن الأجهزة الأمريكية تقيّم مثل هذه الرسائل من خلال تحديد الجهة التي تقف وراءها ومدى ارتباط وسائل الإعلام بالحكومة أو الأجهزة الأمنية، إلى جانب البحث عن أي مؤشرات على تحركات فعلية، مثل المراقبة أو التجنيد أو الاختراق الإلكتروني أو محاولات الاقتراب من الشخص المستهدف.

وأضافت أن التهديدات الإيرانية تستدعي اهتمامًا خاصًا في ضوء سوابق مرتبطة بمحاولات استهداف شخصيات أمريكية وإسرائيلية خارج إيران، موضحة أن نشر معلومات عامة عن أماكن معروفة للشخص المستهدف قد يكون جزءًا من الدعاية، لكن الكشف عن معلومات غير معلنة بشأن تحركاته أو إجراءات حمايته قد يشير إلى جمع معلومات استخباراتية أو عمليات مراقبة.

وأوضحت تسوكرمان أن بث تهديد علني أو الإعلان عن مكافأة مالية لاستهداف شخص ما يوسّع دائرة المخاطر، إذ يمكن أن يدفع أفرادًا إلى التحرك بشكل مستقل حتى من دون وجود توجيه مباشر من الحكومة الإيرانية. وأضافت أن الأجهزة الأمنية تستطيع تعديل إجراءات الحماية، بما في ذلك تغيير المسارات والجداول الزمنية وتشديد إجراءات الدخول وتعزيز التنسيق الأمني، من دون الكشف عن طبيعة هذه التغييرات.

ويأتي ذلك بعدما بث التلفزيون الإيراني مقطعًا حمل عنوانًا يشير إلى «أين يُقتل بارون ترامب؟»، وتضمن إشارات إلى أماكن يُعرف أن نجل الرئيس يرتادها، فيما اختُتم الفيديو بالإشارة إلى مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يستهدفه. واعتبرت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية المقطع جزءًا من حملة إعلامية إيرانية أوسع تستهدف الرئيس ترامب وأفراد عائلته.