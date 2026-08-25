أخبار التوك شو| وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل.. نشأت الديهي يوجه رسالة للشامتين في مرض أحمد موسى

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن القاهرة ليست لديها أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي، وإنما تتمثل المشكلة في الإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.



نشأت الديهي يوجه رسالة للشامتين في مرض أحمد موسى

هاجم الإعلامي نشأت الديهي الأشخاص الذين شمتوا في مرض الإعلامي أحمد موسى، قائلا ، إن أحمد موسى كان يضحك بسخرية على ما يقال عنه، مضيفًا: "منهم لله، وضحكة سخرية"، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تؤلمه، لكنها تعكس وتفضح نوايا أصحابها وقلوبهم.

مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

مكتب التنسيق يطمئن الطلاب بشأن أخطاء التقديم الإلكتروني

قال الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نظام التنسيق يسمح للطلاب بتعديل رغباتهم وإعادة ترتيبها مرات متعددة خلال فترة التسجيل، دون وجود حد أقصى لعدد مرات الدخول إلى الموقع.

كلوا البيض والدواجن والسمك واشربوا اللبن.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للمواطنين

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن هناك شائعات كثيرة تتردد حول بعض الوجبات، موضحًا أن المواطنين عليهم تناول الوجبات التي أحلها الله للبشر.

الغرفة التجارية: أسعار حلاوة المولد في بعض مناطق الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام يأتي في إطار الزيادة العامة التي شهدتها أسعار مختلف السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والمرتبات والتكاليف التشغيلية انعكس على أسعار المنتجات.

أزمة حقيقية.. إبراهيم أبو العطا: مشكلة تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين ما زالت قائمة

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك أزمة حقيقية ومستمرة تواجه بعض مستحقي المعاشات، خاصة في قطاعي معاشات الورثة والعجز الطبي، جراء استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية الكاملة لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر دون حلول جذرية.

استشاري تغذية: طهي الدواجن والبيض جيدًا يقي من الإصابة بالسالمونيلا

أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن عدوى السالمونيلا لها العديد من الأعراض، من بينها الإسهال والقيء والجفاف، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى.

منظمة الفاو تكشف سر تصدر مصر إنتاج القمح عربيًا

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، إن تصدر مصر الدول العربية في إنتاج القمح يعكس نجاحًا في مجال الأمن الغذائي، نتيجة الاستثمارات طويلة الأمد في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتطوير الإنتاج، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

فتح: الاحتلال يسعى إلى السيطرة على المقدسات الدينية في فلسطين

قال ماهر النمورة، متحدث باسم حركة فتح، إن ما يجري الآن هو لفرض أمر واقع من خلال حكومة اليمين المتطرف، التي تسعى بكل الإمكانيات من أجل منع أي وصول إلى حل الدولتين، والذي لاقى إجماعًا دوليًا في مؤتمر نيويورك، حيث صوّتت 122 دولة لصالح هذا القرار بشأن حل الدولتين، للوصول إلى اتفاق السلام.



