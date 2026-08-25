قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبوالفتح تهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء وقرب عودته للشاشة
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل.. نشأت الديهي يوجه رسالة للشامتين في مرض أحمد موسى

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
 

وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن القاهرة ليست لديها أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي، وإنما تتمثل المشكلة في الإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
 

نشأت الديهي يوجه رسالة للشامتين في مرض أحمد موسى
هاجم الإعلامي نشأت الديهي الأشخاص الذين شمتوا في مرض الإعلامي أحمد موسى، قائلا ، إن أحمد موسى كان يضحك بسخرية على ما يقال عنه، مضيفًا: "منهم لله، وضحكة سخرية"، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تؤلمه، لكنها تعكس وتفضح نوايا أصحابها وقلوبهم.

مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

مكتب التنسيق يطمئن الطلاب بشأن أخطاء التقديم الإلكتروني
قال الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نظام التنسيق يسمح للطلاب بتعديل رغباتهم وإعادة ترتيبها مرات متعددة خلال فترة التسجيل، دون وجود حد أقصى لعدد مرات الدخول إلى الموقع.

كلوا البيض والدواجن والسمك واشربوا اللبن.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للمواطنين
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن هناك شائعات كثيرة تتردد حول بعض الوجبات، موضحًا أن المواطنين عليهم تناول الوجبات التي أحلها الله للبشر.

الغرفة التجارية: أسعار حلاوة المولد في بعض مناطق الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام يأتي في إطار الزيادة العامة التي شهدتها أسعار مختلف السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والمرتبات والتكاليف التشغيلية انعكس على أسعار المنتجات.

أزمة حقيقية.. إبراهيم أبو العطا: مشكلة تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين ما زالت قائمة
أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك أزمة حقيقية ومستمرة تواجه بعض مستحقي المعاشات،  خاصة في قطاعي معاشات الورثة والعجز الطبي، جراء استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية الكاملة لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر دون حلول جذرية.

استشاري تغذية: طهي الدواجن والبيض جيدًا يقي من الإصابة بالسالمونيلا
أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن عدوى السالمونيلا لها العديد من الأعراض، من بينها الإسهال والقيء والجفاف، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى.

منظمة الفاو تكشف سر تصدر مصر إنتاج القمح عربيًا
قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، إن تصدر مصر الدول العربية في إنتاج القمح يعكس نجاحًا في مجال الأمن الغذائي، نتيجة الاستثمارات طويلة الأمد في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتطوير الإنتاج، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

فتح: الاحتلال يسعى إلى السيطرة على المقدسات الدينية في فلسطين
قال ماهر النمورة، متحدث باسم حركة فتح، إن ما يجري الآن هو لفرض أمر واقع من خلال حكومة اليمين المتطرف، التي تسعى بكل الإمكانيات من أجل منع أي وصول إلى حل الدولتين، والذي لاقى إجماعًا دوليًا في مؤتمر نيويورك، حيث صوّتت 122 دولة لصالح هذا القرار بشأن حل الدولتين، للوصول إلى اتفاق السلام.


 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية أحمد موسى الإسكان الاجتماعي التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في أقل من شهر.. طريق الدواويس يواصل حصد أروح عمال اليومية.. سر تكرار الحوادث

محافظ الغربية ووزير العمل

من قلب قلعة الصناعة المصرية..وزير العمل ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى

محافظ المنيا ورئيس الجامعة بمجلس جامعة المنيا

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. ويؤكد: نعمل معًا لدعم جهود التنمية وتهيئة سوق العمل لاستقبال الخريجين

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد