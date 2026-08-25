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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرفة التجارية: أسعار حلاوة المولد في بعض مناطق الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو

حلاوة المولد
حلاوة المولد
عادل نصار

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام يأتي في إطار الزيادة العامة التي شهدتها أسعار مختلف السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والمرتبات والتكاليف التشغيلية انعكس على أسعار المنتجات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أسعار حلاوة المولد في بعض المناطق بمحافظة الجيزة تتراوح بين 100 و180 جنيهًا للكيلو، وفقًا لنوعية المنتجات، مشيرًا إلى وجود مستويات مختلفة من الحلاوة، تتراوح بين الأنواع الشعبية والمنتجات الفاخرة.

وأشار الشاهد إلى أن شراء العلبة المشكلة لا يعني بالضرورة الحصول على سعر أوفر، لأن العلب تضم أنواعًا مختلفة من الحلوى، بعضها يحتوي على المكسرات أو الملبن، وأخرى تعتمد على السمسمية أو السودانية، وبالتالي تختلف تكلفة كل منتج داخل العلبة.

وعن تراجع سعر السكر وعدم انعكاس ذلك على أسعار حلاوة المولد، أوضح أن السكر يمثل أحد مكونات المنتج وليس العنصر الوحيد المؤثر في تكلفته، مشيرًا إلى أن سعر السكر تراجع بنحو جنيهين فقط، بينما ارتفعت تكاليف أخرى مرتبطة بالإنتاج والتشغيل.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن هناك أماكن لم ترفع أسعار حلاوة المولد مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن انخفاض الطلب يدفع بعض المنتجين إلى تقليص هامش الربح والإبقاء على الأسعار، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار الأنواع الشعبية بالمنافذ التابعة للمجمعات التموينية ووزارات الداخلية والدفاع وغيرها لا تتجاوز 10%، مؤكدًا أن نسبة الزيادة البالغة 20% ليست قاعدة عامة على جميع منتجات حلاوة المولد.

حلاوة المولد أسعار حلاوة المولد الغرفة التجارية

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