انطلاق المؤتمر العلمي السادس لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «علماء المستقبل» بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة إلى جامعة دمياط، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السادس لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «علماء المستقبل»، الذي تنظمه جامعة دمياط، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والأستاذ الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، وذلك في مستهل زيارته للجامعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات جامعة دمياط، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الجامعات والمعاهد والوفود المشاركة، حيث تضمنت عرضًا تعريفيًا بجامعة دمياط، والكليات التي تضمها، وبرامج ونظم التعليم الحديثة التي تحتضنها الجامعة، إلى جانب استعراض مسيرة المؤتمر العلمي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال نسخه الخمس الماضية، وصولًا إلى نسخته السادسة.

وخلال كلمته ، أكد محافظ دمياط أن شباب مصر هم ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن الاستثمار في العلم والابتكار هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية. وما نشهده اليوم من أفكار وأبحاث وابتكارات يؤكد أن جامعاتنا المصرية تزخر بعقول قادرة على الإبداع، والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعنا.

كما وجه الشكر إلى جامعة دمياط، على تنظيم هذا المؤتمر، الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض مشروعاتهم وأبحاثهم، والتنافس في مجالات علمية متنوعة، بما يسهم في اكتشاف المواهب العلمية وصقل قدراتها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، عن سعادته باستمرار جامعة دمياط في تنظيم المؤتمر ووصوله إلى نسخته السادسة، مؤكدًا أن هذا الحدث العلمي يمثل ملتقى مهمًا لدعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الابتكار، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أبحاثهم وأفكارهم ومشروعاتهم العلمية، وتبادل الخبرات مع زملائهم من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تسلم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، درع جامعة دمياط، تقديرًا لجهوده في دعم البحث العلمي، كما قام بتسليم الدروع للمكرمين من ضيوف المؤتمر والطلاب المتميزين بالجامعة.

وعلى هامش فعاليات الجلسة ، افتتح محافظ دمياط معرض الفنون التشكيلية ومعرض الابتكارات، وتفقد المعروضات والأعمال المشاركة، وحرص على التواصل مع الطلاب أصحاب المشروعات والابتكارات، واستمع إلى شرح حول أفكارهم ومشروعاتهم، وهنأهم على مشاركتهم وتميزهم، مشيدًا بما قدموه من أفكار وإبداعات تعكس قدراتهم العلمية والفكرية.

هذاويُقام المؤتمر على مدار يومي 25 و26 أغسطس الجاري، بمشاركة فاعلة من 18 جامعة و9 معاهد للتعليم العالي،

ويتضمن مناقشة وعرض الأبحاث العلمية والمشروعات والابتكارات الطلابية المشاركة، في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار .