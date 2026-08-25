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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد تشغيل 4 خدمات طبية جديدة بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه

محافظ الأقصر يشهد تشغيل 4 خدمات طبية جديدة بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه
محافظ الأقصر يشهد تشغيل 4 خدمات طبية جديدة بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، افتتاح وتشغيل 4 خدمات طبية مستحدثة بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بمحافظة الأقصر، بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه، إلى جانب دعم المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد صبري الملاح  مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ، والدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع التأمين الصحي الشامل،  والدكتورة ناهد محمد  مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود ، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ  ، والدكتور اسلام صلاح مدير مستشفى العديسات .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن الخدمات الجديدة تشمل جراحات القلب المفتوح للأطفال، وعلاج أسنان الأطفال تحت التخدير الكلي، وجراحات عظام الأطفال، وعيادة للطوارئ، بما يمثل إضافة نوعية إلى خدمات طب الأطفال بالأقصر وصعيد مصر، ويتيح تخصصات دقيقة داخل المحافظة بدلًا من انتقال المرضى إلى محافظات أخرى للحصول عليها، مشيرا إلى أن تشغيل خدمات جراحات القلب المفتوح للأطفال يعزز توطين خدمات قلب الأطفال بصعيد مصر، مع الاستعانة بنخبة من كبار استشاريي قلب الأطفال وجراحات القلب، بما يدعم قدرة المستشفى على تقديم تدخلات دقيقة وفائقة التخصص داخل المحافظة.

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر أن تكلفة جراحات القلب المفتوح للأطفال في القطاع الخاص في بعض الحالات المعقدة إلى نحو مليون جنيه أو أكثر، بينما لا يتحمل المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل سوى قيمة مساهمته المقررة، والتي لا تتجاوز 482 جنيهًا، كما أن خدمة علاج أسنان الأطفال تحت التخدير الكلي تُقدم لأول مرة بمحافظات التأمين الشامل ، بما يتيح التعامل مع الحالات التي يصعب علاجها بالتخدير الموضعي، فيما توفر خدمات جراحات عظام الأطفال تدخلات متخصصة للحالات التي تحتاج إلى جراحات دقيقة، إلى جانب افتتاح عيادة للطوارئ لتعزيز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة بالمستشفى.

ويتزامن التوسع في الخدمات الجديدة مع استقدام نخبة من كبار الاستشاريين والخبرات الطبية في تخصصات قلب الأطفال وجراحات الأطفال والتخصصات الدقيقة، بالتوازي مع توفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يدعم توطين الخدمات فائقة التخصص بمحافظة الأقصر، ويعزز قدرة المستشفى على تقديم رعاية متكاملة وآمنة للأطفال وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن تشغيل هذه الخدمات يمثل خطوة مهمة نحو توطين الخدمات الطبية فائقة التخصص داخل المحافظة، مؤكدا أن المحافظة تدعم جهود التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، وتوطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى وذويهم إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

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