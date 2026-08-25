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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. تسليم 1000 قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 500 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، تسليم عدد 1000 قسيمة شراء مواد غذائية مدفوعة مسبقا بقيمة 500 جنيها للقسيمة الواحدة، بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى محافظة الأقصر لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف . 

جاء ذلك بحضور  فايزة أحمد الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، وعمران أحمد حسن رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك ، وعلى أحمد برعى رئيس قطاع الأقصر ، واللواء محمود هاشم مدير عام الأمن بمنطقة جنوب الصعيد .

وأفادت الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاءت ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم .

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره لجهود مسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية .

وأكد محافظ الأقصر على  أختيار الفئات المستحقة بكل دقة وعناية ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بالتنسيق مع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

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