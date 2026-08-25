محافظ الأقصر يلتقى وفد منظمة «Coptic Orphans» لبحث سبل التعاون في دعم التعليم وتمكين الأطفال

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من منظمة Coptic Orphans، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم والتنمية.

جاء ذلك بحضور جورج يعقوب، مسئول أول الشركات الاستراتيجية بمنظمه “كوبتك أورفانز”، وسلوى يوسف، مدير منطقة الأقصر لمشروع “ابنتي الغالية” بمنظمة “كوبتك أورفانز”، وكمال فؤاد، مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور محمد حساني، مدير عام مكتبات مصر العامة بالأقصر.

وتضمن اللقاء مناقشة مجالات التعاون وإمكانية تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن منظمة Coptic Orphans هي منظمة دولية للتنمية تعمل في مصر منذ عام 1988، وتركز جهودها على دعم الأطفال الأكثر احتياجًا، خاصة الأطفال الذين فقدوا آباءهم، من خلال التعليم والإرشاد والرعاية الصحية وتنمية الشخصية، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وتعمل برامج المنظمة في العديد من القرى المصرية من خلال شبكة من المتطوعين والشراكات المحلية، بهدف مساعدة الأطفال على استكمال تعليمهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من الإسهام بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.

كما تتضمن برامج المنظمة مبادرات تستهدف تمكين الفتيات من خلال التعليم والإرشاد، إلى جانب برامج للتطوع وخدمة المجتمع، بما يعكس توجهها نحو الاستثمار في التعليم وبناء قدرات الأطفال والشباب وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وتشير المنظمة إلى أن جهودها أسهمت منذ تأسيسها في تحسين حياة أكثر من 100 ألف طفل في مصر، مع وجود شبكة واسعة من المتطوعين والشركاء في المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أهمية التعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الخبرات التنموية، ودعم الشراكات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في مجالات التعليم وتمكين الأطفال والشباب وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.