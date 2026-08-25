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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستقبل المستشار العسكري الجديد للمحافظة

محافظ المنيا يستقبل المستشار العسكري
محافظ المنيا يستقبل المستشار العسكري
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، العميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري الجديد للمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والقوات المسلحة، بما يدعم جهود الدولة ويخدم أبناء المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب محافظ المنيا بالمستشار العسكري الجديد، وهنأه بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، موجّها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على دورها الوطني ومساندتها المستمرة لمؤسسات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية الدور الذي يقوم به المستشار العسكري بالمحافظة، باعتباره حلقة وصل مهمة في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الملفات المشتركة، ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

التنسيق المستمر

من جانبه، أعرب المستشار العسكري الجديد للمحافظة، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا على حفاوة الاستقبال والتهنئة، مؤكدًا حرصه على التعاون الكامل والتنسيق المستمر مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية خلال الفترة المقبلة، ودعم مختلف الجهود التي تستهدف خدمة المواطنين.

محافظ المنيا المستشار العسكري خدمة المواطنين التعاون المستمر جهود الدولة

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