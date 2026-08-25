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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للتيسير على الطلاب.. محافظ المنيا ورئيس الجامعة الأهلية يفتتحان فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي

افتتاح فرع البنك الأهلي
افتتاح فرع البنك الأهلي
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، فرع البنك الأهلي المصري الجديد بمقر الجامعة الأهلية، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

وتفقد المحافظ أقسام الفرع الجديد، واطلع على التجهيزات الفنية والتقنية وآليات العمل، واستمع إلى شرح حول الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع، بما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الاستفادة من الخدمات البنكية داخل الحرم الجامعي بسهولة ويسر.

وأكد اللواء عماد كدواني أن البنك الأهلي المصري يمثل أحد أهم المؤسسات المصرفية الوطنية، بما يمتلكه من تاريخ عريق ودور محوري في دعم الاقتصاد الوطنى، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح فرع البنك داخل الجامعة الأهلية يمثل خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي لدى الشباب، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المؤسسات الوطنية والتوسع في تقديم خدماتها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية واقتصادية متكاملة تخدم أبناء المنيا.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن افتتاح الفرع داخل الحرم الجامعي يمثل إضافة مهمة للجامعة الأهلية، لما يوفره من خدمات مصرفية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويسهم في تيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم البنكية، وتوفير الوقت والجهد، في إطار توجه الجامعة نحو تقديم خدمات متكاملة تواكب التطور التكنولوجي.

وفي ذات السياق، أوضح خالد عبد الله، رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الأهلي المصري، أن افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن خطة البنك للتوسع في شبكة فروعه وتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود الشمول المالي ويسهم في خدمة مختلف شرائح العملاء.

وأضاف أن الفرع يتيح مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية، من بينها خدمات السحب والإيداع ومختلف المعاملات البنكية، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية أكثر سهولة ويسر، ويعزز من وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

حضر الافتتاح العميد أسامة البدري، مدير عام قطاع الأمن لمنطقة شمال الصعيد، ومحمود توفيق، مدير إدارة التجزئة المصرفية لمنطقة شمال الصعيد بالبنك الأهلي المصري.
 

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