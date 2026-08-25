مصر نجحت في القضاء على أمراض خطيرة بفضل اللقاحات.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن مصر دولة لقاحات منذ طفولة البشر الذين يعيشون فيها، موضحًا أن شهادة الميلاد كانت ورقية، وكانت بها قائمة لقاحات إجبارية يحصل عليها الطفل منذ الصغر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأم تأخذ الطفل لمكتب الصحة، ومع كل تطعيم يكون هناك توقيع وختم من الوحدة الصحية على التطعيم الذي يحصل عليه الطفل.

ولفت إلى أنه خلال توليه مسؤولية وزارة الصحة، نجحت مصر في القضاء على شلل الأطفال، وأنه بسبب اللقاحات أصبحت مصر الآن خالية من الحصبة وشلل الأطفال وأمراض كثيرة كانت تتسبب في وفاة الأطفال الصغار، موضحًا أن هناك لقاحات تمنع الإصابة بالمرض، ومنها لقاح مرض الجدري.

وأشار إلى أن تجربة مصر في اللقاحات ناجحة، موضحًا أن اللقاحات الخاصة بالأمراض التنفسية تقلل من حدة المرض، كما تقل الأعراض الخاصة بالأمراض التنفسية باستخدام اللقاحات.

وتابع أن اللقاحات، علميًا وفنيًا وتاريخيًا، أنقذت العالم بالكامل من أمراض كثيرة قاتلة، مؤكدًا أن مصر تمكنت من التخلص من أمراض كثيرة بسبب اللقاحات.

وأوضح أن لدينا تجارب تاريخية تثبت أن اللقاحات مفيدة، فمنها ما يمنع المرض تمامًا، ومنها ما يقلل الأعراض، مؤكدًا أن كل هذه الأشياء مفيدة للمواطنين.