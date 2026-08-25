نشأت الديهي يوجه رسالة للشامتين في مرض أحمد موسى

هاجم الإعلامي نشأت الديهي الأشخاص الذين شمتوا في مرض الإعلامي أحمد موسى، قائلا ، إن أحمد موسى كان يضحك بسخرية على ما يقال عنه، مضيفًا: "منهم لله، وضحكة سخرية"، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تؤلمه، لكنها تعكس وتفضح نوايا أصحابها وقلوبهم.

وأضاف الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN": "ألف سلامة أستاذ أحمد، ألف سلامة أستاذنا، ألف سلامة أبو حميد، ألف سلامة أبو مروان"، متمنيًا عودته إلى جمهوره وشاشته وقناته، مؤكدًا أن أحمد موسى لديه ثقة في نفسه وإيمان لا يتزعزع بهذا البلد.

وأوضح أن الإعلام بالنسبة لأحمد موسى ليس مجرد وظيفة، وإنما رسالة يؤمن بها، مشيرًا إلى أن ما يقوله أحمد موسى خارج الشاشة هو نفسه ما يقوله أمام الجمهور، مؤكدًا: "لم تتغير نبرة أحمد موسى".

وأشار الديهي إلى أن الكثير من المواطنين كانوا يسألون عن حالة أحمد موسى ويتابعون أخباره، فهناك محبة كبيرة له بين الناس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أشخاص يكرهونه أو يحملون ضده مشاعر سلبية.

واختتم الديهي حديثه متمنيًا لأحمد موسى العودة بالسلامة إلى جمهوره وشاشته.