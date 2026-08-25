استشاري تغذية: طهي الدواجن والبيض جيدًا يقي من الإصابة بالسالمونيلا

أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن عدوى السالمونيلا لها العديد من الأعراض، من بينها الإسهال والقيء والجفاف، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكستر نيوز”، أن الإصابة بالسالمونيلا قد تنتج عن تناول المياه الملوثة أو الأطعمة الملوثة، لافتًا إلى انتشارها بشكل خاص نتيجة تناول البيض والدواجن غير المطهية جيدًا.

وشدد استشاري التغذية العلاجية على ضرورة طهي البيض والدواجن على درجة حرارة تتجاوز 75 درجة مئوية لضمان القضاء على البكتيريا، مؤكدًا أهمية اتباع قواعد النظافة والسلامة الغذائية أثناء إعداد الطعام.

وأشار إلى أن جلد الدواجن قد يحمل بكتيريا السالمونيلا، ويمكن أن يؤدي غسله إلى انتشار البكتيريا ورذاذ المياه الملوثة في أماكن إعداد الطعام، موضحًا أن الأفضل نزع جلد الدواجن قبل التعامل معها وطهيها جيدًا، مع تجنب غسل الدواجن النيئة بطريقة تؤدي إلى تناثر المياه.

ضرورة سلق البيض وطهيه بشكل جيد

كما شدد على ضرورة سلق البيض وطهيه بشكل جيد، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا توجد في مصر، وفق المعلومات المتاحة لديه، مؤشرات على تفشي عدوى السالمونيلا.