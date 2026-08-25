«بيضة لكل طفل».. نصيحة من جمال شعبان للأسر مع اقتراب الدراسة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التغذية الصحية السليمة مفيدة لجسم المواطنين، وأن الأطفال في سن المدرسة عليهم تناول البيض والفاكهة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه ينصح الأسر بتوفير بيضة لكل طفل يذهب إلى المدرسة، خاصة أننا مقبلون على العام الدراسي الجديد، وعلى الجميع الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال.

ولفت إلى أن كل وجبة موجودة في الحياة لها فائدة، ولذلك فإن تناول الطفل للبيض في الصباح يجعله أكثر نشاطًا، موضحًا أن البيض يحتوي على بروتين مفيد للجسم، وعلينا الاهتمام بتغذية الأطفال أثناء الدراسة.