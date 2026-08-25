تتلقى دعم عائلتها.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة

أثارت تصريحات المؤلف عمرو محمود ياسين الجدل حول الحالة الصحية لزوجته الإعلامية آيات أباظة، والتي دعا لها فيها بالشفاء العاجل، فى ظل خضوعها للعلاج من مرض السرطان خلال الفترة الحالية.



وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن آيات أباظة تخضع لعلاج منتظم في المنزل، وتتلقى دعما كبيرا من عائلتها وأصدقائها المقربين.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «ربى إنى أسألك شفاء لزوجتى عاجلًا غير آجل، شفاء لا يغادر سقمًا، برحمتك يا أرحم الراحمين».

وكانت آيات أباظة كشفت خلال الفترة الماضية عن استمرارها في رحلة العلاج، مؤكدة أنها ما زالت تستكمل العلاج وراضية بما كتبه الله لها.

وكان عمرو محمود ياسين كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته الإعلامية آيات أباظة، مؤكدًا أنهما يعيشان فترة صعبة ومليئة بالتحديات النفسية والإنسانية، كما تحدث أيضًا عن الهجوم الذي يتعرض له على السوشيال ميديا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.