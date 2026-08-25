28 أغسطس.. لينا شاماميان بمكتبة الإسكندرية وكايروكي في العلمين الجديدة

تشهد ليلة الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري حفلين غنائيين بارزين، الأول للفنانة السورية لينا شاماميان بمكتبة الإسكندرية، والثاني لفريق كايروكي بأرينا العلمين الجديدة.



تستعد الفنانة السورية لينا شاماميان لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتلتقي بجمهورها في الإسكندرية بعد غياب 5 سنوات.



وتقدم شاماميان خلال الحفل برنامجًا غنائيًا متنوعًا يجمع بين الأغاني المصرية والسورية، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة، كما تقدم عددًا من الأغاني الجديدة التي لم تُطرح من قبل، وجرى إعدادها خصيصًا لتقديمها خلال الحفل.



وفي اليوم نفسه يقدم فريق كايروكي حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم الجمعة 28 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.