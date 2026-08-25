التعادل الإيجابي يحسم لقاء أبها والخليج في الدوري السعودي

سيطر التعادل الايجابي على مباراة أبها ونظيره الخليج، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

نجح نادي الخليج في قص شريط الأهداف عند الدقيقة 17 عبر مهاجمه النرويجي جوشوا كينغ،

وتعادل ابها سريعاً في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كشيم القحطاني.

وخاض نادي أبها المواجهة بتشكيلة أساسية قادها الحارس دونوفان ليون، وبخط دفاعي مكون من محمد الدوسري، جوريان جاري، عبد الله الفهد، عبدو ديالو، وصفوان الجهني وفي خط الوسط لورينتز روزييه، ناصر الدعجاني، وفراس الغامدي و الثنائي الهجومي كشيم القحطاني وميتشي باتشوايي.