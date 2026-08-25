تفاصيل جلسه الخطيب مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بحضور ياسين منصور

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بحضور ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة المكلف بالإشراف على قطاع الكرة لمناقشة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.



وأكد الخطيب خلال الاجتماع ثقته الكاملة في جميع عناصر منظومة الفريق وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل جماهير الأهلي التي تمثل الداعم والسند للنادي والجهاز الفني واللاعبين

كما أكد ياسين منصور أن الفترة المقبلة تشهد العديد من التحديات التي تواجه الفريق، وهو ما يضاعف المسؤولية على الجميع من أجل بذل أقصى جهد لخدمة النادي.

وشدد نائب رئيس الأهلي على استمرار دعم مجلس الإدارة وقطاع الكرة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، مع العمل على توفير الأجواء المناسبة للمنافسة بقوة على جميع البطولات.

كما شدد سيد عبد الحفيظ على ضرورة التحلي بشخصية الأهلي والعمل بروح الجماعة، مؤكدًا أهمية أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، وتقديم المستوى الذي يليق باسم النادي وجماهيره، التي تستحق الكثير من الفريق خلال الفترة المقبلة.