حيثيات مقـ تل رجل أعمال بالتجمع: طعنات وقطع الجثمان وإخفاؤه داخل الثلاجة

أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في واقعة مقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، والتي قضت فيها بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.



وكشفت الحيثيات أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه داخل مسكنه، ووجه إليه عدة طعنات، قبل أن يسدد له طعنة في الرقبة أودت بحياته.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول، عقب الجريمة، عثر على هاتف المجني عليه وفتحه باستخدام بصمته، ثم اطلع على محتوياته، قبل أن يعود إلى الجثمان ويستخدم قاطعًا كهربائيًا «صاروخ» في محاولة لتقطيعه، ثم استعان بسكاكين ومفتاح حديدي لإتمام الأمر.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم فصل رأس المجني عليه عن جسده وقطع أجزاء منه، ثم أفرغ ثلاجة المطبخ ووضع بداخلها أجزاء الجثمان، في محاولة لإخفاء الجريمة وتأخير اكتشافها.

كما أكدت المحكمة أن المتهم الثاني غادر مسرح الواقعة عقب الاعتداء، فيما أقر باصطحابه من جانب المتهم الأول إلى مسكن المجني عليه واشتراكه معه في واقعة الاعتداء.