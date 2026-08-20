السجن المؤبد لمُتهمين في قضية إتجار بالمواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المؤبد لمتهمان فى قضية الاتجار بالمواد المخدرة وحمل سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر و أحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج و علاء سلوك.



ترجع وقائع القضية إلي سبتمبر 2024 عندما تمكنت قوة أمنية من ضبط متهم بحوزته مخدر الحشيش ومخدر الميتافيثين، فيما تمكن المتهم الآخر من الهروب.

وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة "حشيش وميتافيثين"، إضافة لحمل سلاح أبيض "كتر ومطوي".

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 4520 لسنة 2024 كلي قنا، والتى قضت حضوريا لمتهم وغيابياً لآخر بالسجن المؤبد بالتهم السابقة.