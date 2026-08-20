محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فتح 6 منافذ لشحن عدادات الكهرباء بالتنسيق بين قطاع الكهرباء ومجلس مدينة فرشوط، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الزحام وصعوبة الحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة فرشوط، لتخفيف التكدس وتيسير حصول المواطنين على خدمات شحن كروت الكهرباء بسهولة ويسر.

وأضاف الببلاوي، بأن المنافذ الجديدة تشمل 3 منافذ داخل مدينة فرشوط، بواقع منفذين بشبكة كهرباء المدينة ومنفذ بمقر هندسة الكهرباء، إلى جانب منفذ بالوحدة المحلية لمجلس قروي العركي، ومنفذ بالوحدة المحلية لمجلس قروي العسيرات، ومنفذ بالوحدة المحلية لمجلس قروي الكوم الأحمر.

وأكد محافظ قنا، بأن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى الأداء داخل القطاعات الخدمية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشدداً على ضرورة سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم أثناء حصولهم على الخدمات اليومية.

وأشار الببلاوي، إلى استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.



