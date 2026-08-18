التسجيل مجانًا.. مديرية عمل قنا تحذر من روابط وهمية تستهدف العمالة غير المنتظمة

حذر محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أبناء المحافظة من العمال والمواطنين بمختلف المراكز والقرى، من الانسياق وراء الروابط الإلكترونية أو الصفحات الوهمية التي تدعي إمكانية التسجيل في منظومة العمالة غير المنتظمة مقابل سداد مبالغ مالية.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أن المديرية تتابع ما يتم تداوله من روابط وصفحات وهمية تدعي التسجيل في منظومة العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن التسجيل في منظومة العمالة غير المنتظمة يتم وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبشكل مجاني من خلال المقاول أو شركة المقاولات التي يعمل بها العامل، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقاولكما أنه لا يوجد أي تسجيل فردي بمقر المديرية أو من خلال روابط وصفحات على الإنترنت.

وأشار مدير مديرية العمل بقنا، إلى أن عملية التسجيل تتم وفق آلية محددة، والتي من بينها أنه لا يوجد تسجيل فردي بالمديرية، ولا يتم قبول طلبات التسجيل مباشرة بمقر المديرية، كما لا يتم التسجيل من خلال روابط شخصية أو صفحات على الإنترنت.

وأضاف علي، أن التسجيل مجاني ودون أي مقابل، كما أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مقابل التسجيل، لافتاً إلى أن طريقة التسجيل تتم عن طريق حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال المقاول أو شركة المقاولات التي يعمل بها العامل.

ودعا مدير مديرية العمل، العمال والمواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الروابط والصفحات الوهمية، حفاظًا على بياناتهم وأموالهم، محذراً من التعامل مع أي شخص أو صفحة أو رابط يدعي تقديم خدمة التسجيل مقابل أموال، أو يطلب الحصول على البيانات الشخصية للعاملين.