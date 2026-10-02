إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز بقنا

أصيب 4 أشخاص، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات مختلفة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية السمطا، نتج عنه إصابة 4 مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لحالتهم الصحية.



وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات انفجار اسطوانة البوتاجاز، وتحديد أسبابه، ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

