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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن قنا تبدأ تسليم بطاقات تكافل وكرامة المحدثة لـ127 ألف مستفيد

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية واللوجستية لبدء تسليم بطاقات "تكافل وكرامة" المحدثة للمستفيدين بجميع القرى والنجوع، للسرعة في تقديم الدعم النقدي المستحق وتأمين وصوله للفئات الأكثر احتياجاً بكل سهولة ويسر.

​وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعمليات التحديث الدوري لبطاقات الدعم التي انقضت على إصدارها 5 سنوات، حيث تسعى المديرية إلى تجديد قاعدة بيانات المستحقين وتطوير المنظومة الذكية لصرف المساعدات المالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية بكفاءة عالية ودون أي انقطاع يعرقل حياة المواطنين اليومية.

وأوضح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن إجمالي عدد البطاقات المحدثة التي تم تجهيزها للتسليم بلغ 127 ألفاً و227 بطاقة، مشيراً إلى أن البطاقات القديمة سينتهي العمل بها رسمياً في 26 أكتوبر 2026، مما يستوجب سرعة استلام البطاقات الجديدة لضمان انتظام انتفاع المواطنين بالبرنامج.


​وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن عمليات التسليم تجري على قدم وساق عبر جميع وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى توجيه الأطقم الإدارية والباحثين الاجتماعيين بالعمل الميداني المباشر لتسهيل الإجراءات والتيسير على كبار السن وذوي الهمم وأرباب الأسر خلال مراحل الاستلام.

​وأضاف بغدادي، بالإشارة إلى وضع آلية دقيقة ومنظمة لتوزيع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها داخل مقرات الوحدات الاجتماعية، لمنع أي ازدحام أو تكدس جماهيري، وتوفير بيئة لائقة للمواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن رؤية متكاملة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.


قنا تكافل المنظومة الذكية وزارة التضامن البطاقات الجديدة أخبار قنا

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