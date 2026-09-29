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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصور في المتابعة.. صحة قنا تحيل فريق إشراف إدارة دشنا للتحقيق| صور

حملات متابعة بقنا
حملات متابعة بقنا
يوسف رجب

أحالت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، فريق الإشراف بإدارة دشنا الصحية إلى التحقيق، للقصور في المتابعة والإشراف على الوحدات الصحية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والفعالة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المحددة.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة دشنا الصحية، في إطار توجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ومتابعة الإنضباط الإداري وإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين،رافقتها خلال الجولة الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد صبحي، نائب مدير الرعاية الأساسية بالمديرية.

وشملت الجولة وحدات أبو دياب شرق، وأبو دياب غرب، والعِزب، حيث تم متابعة إنتظام العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية، وإنتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع إحالة المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وسائل تنظيم الأسرة

وتابعت وكيل المديرية والفريق المرافق، انتظام تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ومدى توافر وسائل تنظيم الأسرة، وانتظام تقديم المشورة والتوعية الصحية للمترددين، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات بصورة منتظمة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التسجيل داخل الوحدات الصحية، والتأكد من إنتظام تسجيل بيانات المترددين والخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحسين جودة العمل ودقة البيانات داخل المنشآت الصحية.
 مستوى الخدمات

وحرص الفريق على الإستماع إلي عدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية، من خلال إستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة، ورصد أي ملاحظات أو مقترحات من شأنها المساهمة في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وكيل مديرية الصحة بقنا، ضرورة الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، وإنتظام تقديم الخدمات الطبية، وحسن معاملة المواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه سير العمل، مع إستمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

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